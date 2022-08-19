Подмосковные врачи достали из носа пятилетнего ребенка магнит

В Видновскую больницу обратились родители ребенка пяти лет. Они рассказали, что у них ест подозрение на застрявшее в дыхательных путях инородное тело. В итоге из носа ребенка удалили магнит диаметром 5 миллиметров.

«Под местной анестезией под контролем эндоскопа с использованием специальных щипцов инородное тело было удалено из правой половины полости носа. Им оказался магнит диаметром 5 миллиметров. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится в больнице под наблюдением специалистов», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Специалисты рассказывают, что небольшие предметы — например, пуговицы, бусины, насекомые или пища — могут оказаться в носовой полости детей как случайно, так и осознанно. Главное — как можно раньше обнаружить случившееся и обратиться к медикам. Таким образом удастся избежать многих осложнений.

«Я призываю родителей, бабушек и дедушек, нянь внимательнее смотреть за детьми, не оставлять в свободном доступе мелкие предметы. Если же вы заметили, что ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, следует незамедлительно обратиться к врачу», — добавила врач.

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