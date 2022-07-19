Подмосковные волонтеры спасли брошенных из зоопарка при отеле животных

Спецоперацию по спасению кабанов провели в Подмосковье. Животных бросили владельцы одного из отелей, поэтому об их судьбе пришлось позаботиться волонтерам.

«Животные содержались в зоопарке местном, оказалось, что он бесхозный», — рассказал исполнительный директор заповедного охотничьего хозяйства Иван Филимонов.

Отель с зоопарком находится в Пушкинском городском округе. Владельцы переехали в Израиль, а животных бросили на произвол судьбы. Местные жители обратились к волонтерам движения «Проводники Добра». Также информацию довели до администрации городского округа.

«Была проведена работа по отбору ветеринарных проб, животные оказались здоровы. И дальше первая партия животных была отловлена и была перевезена к нам на карантин», — сообщил Филимонов.

Пока волонтеры перевезли только первую партию животных, но скоро приедет и вторая. В заповедном охотничьем хозяйстве животные проведут месяц, после чего отправятся в зону естественного обитания — заповедник. Кабаны будут находиться в Подмосковье, где их будут охранять и ежедневно подкармливать.