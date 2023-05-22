Подмосковье 22 мая 2023, 21:17 Подмосковные волонтеры собрали гуманитарную помощь для бойцов и детских домов в ЛНР Группа «Неравнодушные Z» из Ивантеевки собрала гуманитарный груз для бойцов и детей из ЛНР

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Жители Ивантеевки из городского округа Пушкинский в Подмосковье объединились и создали волонтерскую организацию «Неравнодушные Z». Они помогают участникам специальной военной операции и жителям Донецкой и Луганской народных республик. При помощи неравнодушных людей они собирают продукты и все необходимые вещи для военных, а также детских домов, а также плетут маскировочные сети, которые нужны бойцам на передовой.

Руководитель группы Ольга Астраханцева рассказала, что кроме сетей участницы также делают носилки и армейские сухие души. Кроме того, они помогают раненым жителям Донбасса, которые проходят лечение в госпитале Красногорска, а после уезжают домой для долечивания.

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«Мы принимаем гуманитарную помощь от людей, которые приносят то, что считают необходимым, а также собирают по нашим спискам», — рассказала она.

Ольга Астраханцева показала склад, где участницы собрали коробки с продуктами, которые отправятся в детский реабилитационный центр Луганска. В отдельном отсеке лежат рации, которые попросили военные.

В каждую коробку участницы кладут небольшие куклы-обереги, а также открытки и рисунки от школьников, где ребята поддерживают участников специальной военной операции.

«На этой неделе планируется отправка в Луганскую Народную Республику, мы повезем очень много гуманитарной помощи и для бойцов, в том числе, призывников и добровольцев из городского округа Пушкинский, для детей и в приюты для бездомных животных. Надеемся, что наша помощь придется как нельзя кстати и кому-то вероятно даже спасет жизнь» — заявила Ольга Астраханцева.

Сбором гуманитарного груза помощь «Неравнодушных Z» из Ивантеевки не ограничивается. В большом цеху женщины плетут маскировочные сети. Для их создания они вплетают нарезанные ленты в растянутую ткань, похожую на ту, что есть в футбольных воротах.

Начальник плетельного цеха Елена Волкова рассказала, что просто нарезать ленты недостаточно. Они должны быть очень ровными. Для этого участницы сначала сделали специальный агрегат, который позволял отрезать от ткани ровные лоскуты. Но работа все равно была ручной.

«Нашу машину увидели сотрудники одной фирмы и сделали на его основе станок с мотором. Теперь достаточно повесить на него рулон и за 10 минут все разматывается сразу. Поэтому сети теперь мы плетем в ускоренном режиме», — призналась она.

Участницы отметили, что их маскировочные сети должны укрыть на передовой своих «мальчиков», которые приближают победу в специальной военной операции.