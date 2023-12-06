Подмосковье 06 декабря 2023, 16:26 Подмосковные волонтеры собрали более 500 килограммов пластика на акции «Добрые крышечки» крышечки / МСК-НТ

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Этой осенью активисты в Подмосковье собрали около 2,6 тысячи литров вторсырья на акции «Добрые крышечки». Итоги подвел региональный оператор «МСК-НТ». Так, общий вес осенней партии крышечек превысил 500 килограммов.

Пластик отсортировали и теперь отправят на переработку, а вырученные средства направят на помощь детям-сиротам с особенностями развития.

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По словам директора Чеховского филиала компании Романа Куликова, участие в акции становится доброй экологической привычкой детей и взрослых. Например, осенью рекордсменами сбора стали учащиеся школы № 35, № 3 и № 1 в Подольске.

Также высокие результаты показали школьники в Липецке, Чехове, Серпухове, Пущина и Протвина.

С 2019 года «МСК-НТ» открыл в Подмосковье 21 пункт приема вторсырья и отправил на благотворительность более 13,1 тонны пластика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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