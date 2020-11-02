Подмосковные волонтеры снова начнут помогать жителям из-за ситуации с COVID-19

Из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом в Московской области вновь начали пользоваться услугами волонтеров. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она отметила, что власти Подмосковья вернулись к взаимодействию с волонтерами из-за роста новых случаев заражения коронавирусом.

«В связи с ростом заболеваемости мы возвращаемся к взаимодействию с волонтерами. Это покупка и доставка продуктов питания, а также лекарств. Все это будет осуществляться по заявкам жителей. Для этого у нас работает горячая линия», — пояснила она.

Фаевская также отметила, что доставку продуктов в отдаленные районы Московской области будут осуществлять с помощью мобильных бригад. Она рассказала, что сейчас регион владеет 54 такими автомобилями — их приобрели за счет средств из федерального бюджета.

Кроме того, эти машины будут использовать, чтобы развозить медицинских работников по вызовам для помощи пациентам старше 65 лет.