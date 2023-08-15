Подмосковье 15 августа 2023, 10:16 Подмосковные волонтеры смогут подать заявку на получение знака отличия до 1 ноября Фотограф Антон Чернов

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Ходатайства на участие в отборе претендентов на награждение знаком «За защиту прав человека в Московской области» будут принимать до 1 ноября. Подать их могут все желающие, которые занимаются активной общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека, а также волонтерством, правовым просвещением и развитием институтов гражданского общества.

Как рассказала омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, к участию в отборе пригласили юристов, адвокатов, правозащитников, журналистов, общественных деятелей и всех неравнодушных. Награждение пройдет в декабре этого года и будет приурочено к Международному дню защиты прав человека.

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«Это очень хорошая история, когда людей, которые ведут активную правозащитную деятельность и помогают людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, можно поощрить», — сказала она.

Подать документы на участие в отборе можно по почтовому адресу 43082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1 или направить документы в электронном виде на upchmo@mosreg.ru.

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