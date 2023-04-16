Подмосковье 16 апреля 2023, 19:22 Подмосковные волонтеры раздали куличи пенсионерам

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Волонтеры Подмосковья поздравили с Пасхой пенсионеров. Добровольцы подарили куличи гражданам преклонного возраста.

Добровольцы Звездного Городка навестили ветеранов с гостинцами. Инженер-строитель Геннадий Иванович Соколов участвовал в проектировании поселка, пенсионеру присвоено звание почетного жителя. Ветеран не смог сдержать слез счастья во время визита волонтеров.

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Подарки к празднику Пасхи получили десятки пенсионеров. Граждане тепло поприветствовали активистов и озвучили добрые пожелания.

«На протяжении четырех лет у нас в Звездном Городке существует традиция — навещать ветеранов космоса. Навещать тех, кто одинок», — рассказал один из волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о предстоящем благоустройстве мест отдыха в Звездном Городке.