Подмосковье 03 июля 2023, 16:47 Подмосковные волонтеры провели субботник на берегу реки Быковки в Жуковском «Волонтёры Подмосковья»

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Акция «Экология — дело каждого» состоялась на набережной реки Быковки в Жуковском. Субботник организовали «Волонтеры Подмосковья» совместно с представителями региональной «Молодой гвардии» из Жуковского, Дзержинского, Котельников, Балашихи и Лыткарина.

«В рамках субботника более 100 активистов из 10 городских округов Подмосковья убрали русло и прибрежную зону реки Быковки. „Волонтеры Подмосковья“ и активисты МГЕР сделали большое доброе дело — провели экорыбалку и достали из воды большое количество мусора», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Открыл мероприятие глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров. Он поприветствовал участников и поблагодарил неравнодушных за социальную активность и желание поддерживать чистоту в муниципалитете.

«Помимо самой экоакции, мы успели сделать открытки из вторсырья, сшить сумки из использованного баннера и написать несколько десятков добрых посланий и писем с поддержкой нашим военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО», — подчеркнул координатор жуковского штаба организации «Волонтеры Подмосковья» Егор Балакшин.

Акция завершилась церемонией награждения. Самые активные и трудолюбивые добровольцы получили памятные подарки и призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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