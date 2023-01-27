Подмосковье 27 января 2023, 15:37 Подмосковные волонтеры провели памятные акции в День снятия блокады Ленинграда

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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается в России 27 января. В годы войны жители города находились в сложнейших условиях 900 дней. Подмосковные волонтеры провели в этот день памятные акции.

Так, в Рузе активисты рассказали школьникам о блокадном хлебе, который считается символом стойкости и мужества защитников Ленинграда. Также дети послушали истории о тружениках тыла и людях, проложивших Дорогу жизни.

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В Лосино-Петровском волонтеры поздравили переживших блокаду Гертруду Егиазарян, Евгению Наумову и Людмилу Чумичеву. В Химках активисты провели круглый стол с блокадницей Ленинграда Надеждой Тумановой.

Жители Ногинска вместе со студентами посмотрели фильм «Корочка хлеба» о блокаднице Вере Бельчич.

Отметим, движение «Волонтеры Подмосковья» появилось в 2020 году в период пандемии коронавируса. Оно объединяет добровольческие, общественные, молодежные организации для адресной помощи населению региона.

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