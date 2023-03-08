Подмосковье 08 марта 2023, 20:57 Подмосковные волонтеры провели открытый паблик-ток в Красногорске

Читать 360tv в

В Красногорске прошел первый в этом году образовательный семинар «Волонтерство — путь развития». Мероприятие организовало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. На нем присутствовали более 100 активистов.

«Мы решили посвятить его различным вопросам волонтерской сферы — как добровольческий бэкграунд можно использовать на старте своей карьеры, какими полезными и важным навыки и знания взять, чтобы быть заметным на рынке труда и конкурентным в своей профессии», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Реклама

Представители молодежных организаций и движений поделились с участниками семинара опытом и практическими кейсами.

Реклама

«Я уверена, что если ребята будут ставить перед собой большие цели, помогать людям, проявлять упорство, труд, верить и мечтать, то у них обязательно все получится», — сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина.

Спикерами встречи выступили член Экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи Диана Алумянц и тьютор отдела инклюзивного образования и соцзащиты Государственного университета «Дубна» Анна Просверина. Модератором стал один из волонтеров Егор Балев.

В конце мероприятия самых активных волонтеров наградили памятными знаками. Ими удостоили руководителя ресурсного центра поддержки добровольчества «Волонтеры Подмосковья» в Королеве Мария Масик, оказывающая помощь жителям Донбасса Анна Москатова и участница направления «Добро в действии» Екатерина Аношина.

«Сегодня среди награжденных много наших активистов. Недавно провели большую региональную акцию — собрали более 40 тонн макулатуры, сдали ее и полученные деньги перевели на расчетный счет „Волонтеров Подмосковья“ на помощь бойцам СВО», — рассказал руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В Московской области действует акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи. Принести теплые вещи и продукты можно в одном из 122 волонтерских пунктов. Также можно сделать благотворительное пожертвование на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».