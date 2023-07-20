Подмосковье 20 июля 2023, 23:35 Подмосковные волонтеры провели мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей в Балашихе Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Читать 360tv в

Подмосковные волонтеры провели мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей в Балашихе, сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Мероприятие посетили неравнодушные граждане, которые своими руками внесли лепту в поддержку участников СВО.

«Сейчас в Московской области мы проводим большую серию мероприятий по развитию добровольчества: это образовательные встречи, круглые столы для руководителей, интеллектуальные игры, и еще ― волонтерские акции, которых запланировано 11, в Балашихе прошла третья», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Реклама

Также министр отметила, что в ходе мастер-класса добровольцы изготовили 15 маскировочных сетей по заказу от командира воинского подразделения. В ближайшее время материалы передадут бойцам в рамках акции «Доброе дело».

По словам руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елены Жаровой, с середины мая в организации работает цех по плетению сетей, где ежедневно трудятся 15-20 человек. За это время специалисты изготовили около 100 материалов общей площадью порядка двух тысяч метров.

«Сети напрямую отправляются бойцам. На прошедшей встрече волонтеры рассказали участникам о технике плетения и о том, как работать с материалами», ― добавила Жарова.

Подробная информация о мероприятиях «Волонтеров Подмосковья» размещена на сайте volontermo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».