Подмосковные волонтеры прошли всероссийские учения поисковиков на Байкале

Финальный этап учений волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям завершен. Он прошел при поддержке Фонда Президентских Грантов.

На турбазе «Глэмпинг-парк Байкал» в Иркутском районе обустроили территорию тотального поиска. Добровольцам из разных регионов, в том числе и из Подмосковья, предстояло подтвердить знания, полученные по итогам курса от специалистов Российского университета спецназа и найти «потерявшихся» в сибирских лесах.

«Вот и подошло к концу главное приключение этого лета — крупномасштабные учения волонтеров Национального центра помощи. Два месяца напряженной, слаженной работы, сотни добровольцев-спасателей, ставших настоящими профессионалами, пять этапов — Хабаровск, Краснодар, Тамбов, Мурманск и Иркутск — все это позади. Но это не значит, что совершенствование навыков наши ребята ставят на паузу до следующего года. Нет! Ежедневно они будут практиковать полученные знания, доводя до автоматизма порядок своих действий. Чтобы уже в следующих раз помочь новичкам и стать уже для них примером», — подчеркнула председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Учения прошли в условиях максимально приближенных к реальным. По легенде пропали четыре человека. В экстренном порядке был создан штаб. Руководители спасательных отрядов с многолетним стажем и представители МЧС России возглавили штаб. На обследование территории отправили восемь групп.

Учения проходили в условиях непростого сибирского рельефа и под проливным дождем. Тем не менее, волонтеры Национального центра справились с задачей оперативно. Одна из групп нашла трех потерявшихся в течение полутора часов. Четвертого в скором времени тоже доставили в штаб.

Инструкторы приготовили для участников учений еще одно внеплановое испытание: по новой легенде стало известно, что двое волонтеров не вышли на построение. В экстренном порядке собрали новую группу добровольцев. Они опросили местных жителей, обозначив район поиска. Команде предстояло подняться в гору. Команде пришлось проявить все свои способности и знания, чтобы найти пропавших и доставить их до места, где им оказали помощь.

По итогам испытаний инструкторы, руководители штаба и спасатели МЧС России, наблюдавшие за работой волонтерских отрядов, проанализировали поисковые мероприятия. Специалисты поставили самые высокие оценки работе добровольцев.

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