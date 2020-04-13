Подмосковные волонтеры предложили помощь десяткам тысяч жителей за выходные дни

За выходные дни активисты обзвонили почти 12 тысяч человек. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В такой сложной ситуации наши партийные волонтеры работают ежедневно. Например, за минувшие выходные выполнено 846 запросов от жителей. В основном это просьбы принести продукты и лекарства Игорь Брынцалов.

По его словам, волонтеры держат постоянную связь со многими жителями, попавшими в группы риска. Если помощь им нужна будет чаще одного раза в неделю, активисты откликнутся.

С середины марта, по словам Игоря Брынцалова, волонтеры уже обзвонили почти 230 тысяч жителей.

Телефон региональной приемной партии: 8 (498) 547-34-35 (37).

Волонтеров наградят за помощь

Андрей Воробьев пообещал, что волонтеров, посвятивших себя помощи людям в условиях пандемии, наградят за их непростой труд.

Активистам сделают бесплатный проезд в транспорте, а самые дружные команды ребят еще и номинируют на благодарность, которая будет подкреплена финансово.