    13 апреля 2020, 17:30

    Подмосковные волонтеры предложили помощь десяткам тысяч жителей за выходные дни

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Волонтеры «Единой России» помогли 800 жителям лишь в минувшие выходные. В период пандемии особая забота необходима пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным и неполным семьям.
    Подмосковные волонтеры предложили помощь десяткам тысяч жителей за выходные дни

    За выходные дни активисты обзвонили почти 12 тысяч человек. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    В такой сложной ситуации наши партийные волонтеры работают ежедневно. Например, за минувшие выходные выполнено 846 запросов от жителей. В основном это просьбы принести продукты и лекарства

    Игорь Брынцалов.

    По его словам, волонтеры держат постоянную связь со многими жителями, попавшими в группы риска. Если помощь им нужна будет чаще одного раза в неделю, активисты откликнутся.

    С середины марта, по словам Игоря Брынцалова, волонтеры уже обзвонили почти 230 тысяч жителей.

    Телефон региональной приемной партии: 8 (498) 547-34-35 (37).

    Волонтеров наградят за помощь

    Андрей Воробьев пообещал, что волонтеров, посвятивших себя помощи людям в условиях пандемии, наградят за их непростой труд.

    Активистам сделают бесплатный проезд в транспорте, а самые дружные команды ребят еще и номинируют на благодарность, которая будет подкреплена финансово.