Подмосковные волонтеры поздравят жителей региона с Днем России

Добровольцы решили провести в Московской области акцию в честь Дня России. Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» посетят городские парки, центральные улицы и торговые центры, чтобы поздравить местных жителей с праздником.

В рамках акции подмосковные волонтеры будут раздавать ленточки в цветах российского флага. Также они подготовили информационные листовки о волонтерском движении и планируют рассказать жителям, как присоединиться к добрым делам.

«День России — очень важный день, день любви к Родине и ответственности за нее. Важно помнить, что успехи страны зависят от успехов каждого региона, каждого города и каждого жителя. Волонтерская деятельность — это не просто огромный труд во благо ближнего, это вклад в развитие нашего общества, проявление патриотизма», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она поблагодарила активистов за отзывчивость и желание рассказывать о добровольчестве.

Акция пройдет в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Ее проведут при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

По данным цифровой платформы volontermo.ru, в регионе зарегистрированы более 17,5 тысячи волонтеров. Также в Подмосковье работают пять ресурсных центров поддержки добровольчества и некоммерческих организаций.

Дополнительно в 60 городских округах создали волонтерские центры, поддерживающие развитие таких региональных отделений федеральных добровольческих движений, как «Волонтеры-медики», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Волонтеры Культуры», волонтеры-экологи «Делай!» и «Волонтеры Победы».