Подмосковные волонтеры поздравили женщин цветами и открытками ручной работы

Московская область во второй раз присоединилась к всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню. Волонтеры уже подарили более пяти тысяч весенних цветов и 400 открыток, сделанных своими руками.

Акция проходит во всех городских округах силами волонтеров и молодежных организаций при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В 2022 году в ней задействовано более 1000 волонтеров.

Они посещают медицинские и учебные заведения региона, поздравляют прекрасную половину Подмосковья, а также навещают ветеранов. Совместно с сотрудниками ГИБДД волонтеры поздравили девушек за рулем. Самая яркая акция прошла в аэропорту Шереметьево 7 марта: 15 волонтеров раздали более 1000 букетов пассажиркам, сотрудницам аэропорта и стюардессам.

Всероссийская акция проходит на территории всех субъектов Российской Федерации некоммерческими организациями при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Сроки ее проведения в 2022 году: с 4 по 8 марта.

Ранее стало известно о том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта женский коллектив перинатального центра в Наро-Фоминске. Глава Московской области поблагодарил медсестер и врачей за чуткую работу.