Подмосковье 23 ноября 2022, 10:39 Подмосковные волонтеры получат компенсацию затрат на услуги связи в 2023 году

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Волонтеры из Подмосковья смогут рассчитывать на меры поддержки с 1 января 2023 года. В список помощи включили оплату услуг связи, питания, спецодежды и проезда. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Член комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева рассказала, что количество волонтеров в регионе постоянно растет — сейчас их число превысило 26 тысяч человек, и важно поощрять их любыми способами.

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«Потому на сегодня выстроена система мер, направленная на поддержку добровольцев. Включение в нее оплаты услуг связи станет еще одним важным шагом», — сказала она.

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Волонтеры смогут рассчитывать на возмещение затрат на питание, форму, проезд, а также страховые взносы. Стать волонтером можно, зарегистрировавшись на сайте.

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