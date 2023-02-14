Подмосковье 14 февраля 2023, 14:50 Подмосковные волонтеры отправили гуманитарную помощь пострадавшим от землятресений в Турции и Сирии

Читать 360tv в

Добровольцы из Видного отправили три грузовика с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. Они получат средства личной гигиены, детское питание, теплую одежду и обувь.

Руководитель детского центра Тинатин Насирова организовала сбор помощи вместе с мужем.

Реклама

«Когда рассказали о сборе родителям в нашем детском центре, были приятно удивлены, насколько сплоченные и дружные здесь люди. Родители сразу откликнулись и стали приносить к нам в центр вещи, делали денежные переводы, распространяли информацию о сборе. Каждый помогал, чем может», — рассказала она.

Реклама

За две недели волонтеры собрали и отправили две машины с полезным грузом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».