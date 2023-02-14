14 февраля 2023, 14:50
Подмосковные волонтеры отправили гуманитарную помощь пострадавшим от землятресений в Турции и Сирии
Добровольцы из Видного отправили три грузовика с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. Они получат средства личной гигиены, детское питание, теплую одежду и обувь.
Руководитель детского центра Тинатин Насирова организовала сбор помощи вместе с мужем.
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«Когда рассказали о сборе родителям в нашем детском центре, были приятно удивлены, насколько сплоченные и дружные здесь люди. Родители сразу откликнулись и стали приносить к нам в центр вещи, делали денежные переводы, распространяли информацию о сборе. Каждый помогал, чем может», — рассказала она.
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За две недели волонтеры собрали и отправили две машины с полезным грузом.
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Землетрясения
Видное
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