Подмосковные волонтеры начали чистить снег на участках пожилых жителей региона

Подмосковные волонтеры продолжают помогать пожилым жителям региона. В условиях непогоды активисты начали чистить от снега участки пенсионеров. Чтобы обратиться за помощью, достаточно просто позвонить на номер

Людмила Сергеевна и Елена Сергеевна — родные сестры. Обе пенсионерки на инвалидности, передвигаются с палочкой. На минувшей неделе обильные снегопады засыпали их дом и ворота так, что невозможно было выйти. Пришлось самим кое-как разгребать снежные завалы.

Волонтеры Подмосковья поняли, что многим без их помощи просто не обойтись, и запустили акцию с хештегом #уберемэтовместе. К акции подключились участники движения добровольцев из Красногорска, Химок, Наро-Фоминска, Мытищ и Чехова.

Волонтеры готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Вызвать помощников можно по номеру телефона оперативного штаба волонтеров: 8 (800) 201-91-21. Он действует по всей Московской области. Кроме чистки снега или колки дров активисты помогут решить и другие бытовые проблемы.