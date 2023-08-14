Подмосковье 14 августа 2023, 16:18 Подмосковные волейболисты стали бронзовыми призерами на первенстве России

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Волейболистки клуба «Зоркий» заняли третье место на финале первенства России по пляжному волейболу до 17 лет. За победу в соревнованиях боролись 29 пар девушек. Московскую область представляли дуэты — Екатерина Юдина/Виктория Ломова и Екатерина Конюхова/Дарья Жирнова.

«Молодежные пары „Зоркого“ постоянно радуют нас высокими результатами. У девочек отличная подготовка, хороший задел на победы и призовые места уже на полноценных, если так можно сказать, взрослых этапах Кубка России» — прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.

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Екатерина Юдина и Виктория Ломова вышли в плей-офф, а на стадиях 1/8 и четвертьфинала спортсменки обыграли представительниц Москвы. Финал первенства России до 17 лет по пляжному волейболу проходил в Москве с 9 по 13 августа.

«Пройдя группы без поражений, мы вышли в плей-офф, где уступили команде Калужской области. Далее попали на команду молодежной сборной Республики Татарстан», — прокомментировал тренер команды Даниил Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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