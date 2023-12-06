Подмосковье 06 декабря 2023, 18:34 Подмосковные водители более 40 раз нарушили правила перевозки пассажиров Прокуратура: более 40 нарушений при перевозке пассажиров пресекли в Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подмосковная прокуратура выявила более 40 нарушений в сфере правил перевозки пассажиров с начала 2023 гожа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В указанный период к ответственности привлекли более 50 водителей. Также организациям внесли 20 представлений на устранение правонарушений.

Реклама

«Пассажирская инспекция за отказ водителя в предоставлении возможности пассажиру безналичной оплаты проезда на маршрутах региона вынесла более 500 постановлений», — отметили в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что пассажиры могут оплатить проезд банковской картой, единой транспортной картой или с помощью специального мобильного приложения.

Столичная Госавтоинспекция зарегистрировала более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей за 10 месяцев этого года в Москве. Инспекторы пресекли 49 331 нарушений.