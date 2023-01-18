Подмосковье 18 января 2023, 16:51 Подмосковные внештатные инспекторы ГУСТ выявили свыше 600 дефектов чистоты и порядка с начала года

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В прошлом году к команде Главного управления содержания территорий Подмосковья присоединились 288 внештатных инспекторов. Это активные граждане Московской области старше 18 лет. С начала года внештатные инспекторы выявили 634 нарушения в качестве уборки снега и наледи.

Внештатные сотрудники следят за состоянием территорий в своих населенных пунктах, фиксируют нарушения и загружают информацию о них в мобильное приложение АИС МДП с помощью специальной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ.

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«Наиболее активно поработали граждане городского округа Подольск — мы получили данные о 127 дефектах, на втором месте Богородский — коммунальным службам была направлена информация о 109 дефектах», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Отмечается, что стать внештатным инспектором ГУСТ может каждый неравнодушный житель Московской области. Чтобы попасть в команду, необходимо обратиться в ближайший территориальный отдел, адрес которого можно найти на карте.

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