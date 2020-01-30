30 января 2020, 18:29
Подмосковные власти предприняли все возможные меры для недопущения распространения коронавируса
В Подмосковье организован оперативный штаб по контролю за недопущением распространения коронавируса. В него вошли представители Минздрава, Роспотребнадзора и других профильных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
«Медицинские организации Московской области обеспечены достаточным количеством противовирусных препаратов, а также средствами индивидуальной защиты и расходными материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований», — заверила глава ведомства Светлана Стригункова.
Медицинские бригады территориального центра медицины катастроф круглосуточно дежурят в аэропортах, которые относятся к региону. Гражданам, прибывшим из КНР, уделяется особое внимание. Отмечается, что в области нет ни одного случая заболевания коронавирусом.