Подмосковные власти подписали первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подписала первый инвестиционный контракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это соглашение будет действовать по проекту компании «Архбум».

«Первым подмосковным проектом, в отношении которого будет действовать СЗПК, стал проект компании „Архбум“, реализуемый в городском округе Истра. В рамках проекта проводится реконструкция завода по производству упаковки из гофрированного картона, запуск двух технологических линий, а также реконструкция инженерной инфраструктуры», — рассказала Зиновьева.

По словам министра, общий объем инвестиций составляет 1,8 миллиарда рублей. Более 120 миллионов рублей в проект вложат уже в этом году. На предприятии будут работать около 360 человек.

Руководство Московской области обязалось сохранить в неизменном виде в отношении проекта все действующие законы по имущественному и транспортному налогам, земельное и водное законодательство региона, нормативы по градостроительству и благоустройству.

СЗПК — это разработанный в Минэкономразвития России механизм по привлечению инвестиций. Он дает инвесторам гарантии государства государства не принимать акты, которые могут ухудшить условия реализации проекта.