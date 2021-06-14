Подмосковные власти окажут поддержку летним кафе из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал местным властям оказать поддержку летним кафе и верандам из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из нового постановления.

«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области оказать поддержку организациям, предоставляющим услуги общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

Помимо этого, с 13 по 20 июня в Московской области жители обязаны носить маски в общественных местах. На платежных терминалах поручено разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации. Компаниям также рекомендовано организовать скидки и розыгрыши для сотрудников и клиентов, сделавших прививку от коронавируса.

Из постановления следует, что организации и компании обязаны пускать на рабочее место только людей в защитных масках. Этот пункт не распространяется на тех, кто сделал прививку от коронавируса и имеет сертификат вакцинации.

Ранее в пресс-службе губернатора Подмосковья заявили, что в области разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня.