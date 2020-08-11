Подмосковные ветклиники будут раз в месяц стерилизовать безнадзорных кошек

«Через единый контактный центр Государственной ветеринарной службы в отделения хирургического профиля было записано 72 животных, еще около 25 обращений было поставлено в лист ожидания на сентябрь», — рассказал глава профильного ведомства Андрей Разин.

По его словам, 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы региона принимают участие в мероприятии. Всего прооперировано около 70 животных.

Отмечается, что люди, которые принесли животных, ухаживали за ними и присматривали в первые дни после операции. Нашлись и такие, кто приютил бездомных кошек.