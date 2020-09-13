Подмосковные ветеринары проверили пчел на опасные заболевания

С начала года было проведено более 830 лабораторных исследований материалов, полученных от пчел. Мероприятия проводятся, чтобы не допустить их заболеваний, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

Всего на территории Московской области насчитывается более 440 пасек, на котрых разводят более 10 тысяч пчелосемей, уточнил он.

Источник фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Инфекционные болезни пчел составляют обширную группу заразных заболеваний насекомых. Ветеринары проводили мероприятия против акарапидозп пчел, амебиазп, американского и европейского гнильца, варроатоза и нозематоза.

Своевременная и качественная профилактика болезней пчел на протяжении многих лет позволяет «не только контролировать эпизоотическое состояние пчеловодческих хозяйств на территории Московской области, но и увеличивать количество пчелосемей, а также производство продукции пчеловодства», сообщили в министерстве.