Подмосковные ветеринары проверили пчел на опасные заболевания
С начала года было проведено более 830 лабораторных исследований материалов, полученных от пчел. Мероприятия проводятся, чтобы не допустить их заболеваний, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.
Всего на территории Московской области насчитывается более 440 пасек, на котрых разводят более 10 тысяч пчелосемей, уточнил он.
Инфекционные болезни пчел составляют обширную группу заразных заболеваний насекомых. Ветеринары проводили мероприятия против акарапидозп пчел, амебиазп, американского и европейского гнильца, варроатоза и нозематоза.
Своевременная и качественная профилактика болезней пчел на протяжении многих лет позволяет «не только контролировать эпизоотическое состояние пчеловодческих хозяйств на территории Московской области, но и увеличивать количество пчелосемей, а также производство продукции пчеловодства», сообщили в министерстве.