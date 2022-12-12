Подмосковье 12 декабря 2022, 22:41 Подмосковные ветеринары спасли краснокнижную сову на территории предприятия в Дубне

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Сотрудники объединенного института ядерных исследований в Дубне обнаружили на территории предприятия занесенную в Красную книгу серую неясыть. Птица с трудом передвигалась и нуждалась в помощи специалистов.

Сотрудники дубненского предприятия доставили неясыть в ветклинику. Оказалось, что у птицы травмировано правое крыло.

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«Сейчас спасенная сова находится на реабилитации. Рану обработали, сову поместили в стационар на передержку. Ее состояние стабильное», — сообщил первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Как сообщают ветеринары, сова очень дружелюбна к врачам и сотрудникам института, которые за ней ухаживают. После полного восстановления неясыть выпустят в естественную среду обитания.

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