Подмосковье 30 мая 2023, 01:20 Подмосковные ветеринары спасли голубя-павлина из Апрелевки Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Специалисты Госветслужбы Московской области спасли голубя-павлина в Апрелевке в Наро-Фоминске. Птица дышала со свистов и открытым клювом, была угнетенной и необычно вытягивала шею, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Хозяева пернатого животного содержат несколько пород декоративных голубей, ответственно относятся к здоровью своих питомцев, поэтому регулярно привозят их на прием к ветспециалистам», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Специалисты поставили диагноз — вирусный ларинготрахеит. Заболевание возникает при переохлаждении в дождливую погоду преимущественно у молодых птиц. Оно неопасно, если вовремя начать лечение. В противном случае оно перейдет в хроническую стадию и может привести к гибели пернатого.

Ветеринары провели птице курс лечения. Состояние пациента улучшилось.

Записать питомца на прием можно дистанционно через портал uslugi.mosreg.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».