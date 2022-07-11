Подмосковные ветеринары рассказали, как уберечь собак от теплового удара

В ближайшие дни в Подмосковье продолжится аномальная жара, столбики термометров покажут отметки выше 33 градусов. В такую погоду страдают не только люди, но и собаки, которым гораздо сложнее самостоятельно охладиться. К тому же, животные не потеют, поэтому сложнее не допустить их перегрев.

Специалисты ветеринарных клиник рассказали, каким образом можно обезопасить своих питомцев и что делать при тепловом ударе.

«В жару в подмосковные клиники обращается по 1-3 пациента в день с симптомами перегрева и теплового удара разной степени тяжести. Как правило, это собаки, которых владельцы оставляли на небольшой промежуток времени в закрытой машине, душной квартире или собаки, которые активно играли на солнце», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Тепловой удар — это состояние, которое сильно угрожает питомцу. В это время температура тела собаки поднимается выше нормальных отметок. Например, опасно оставлять животное на открытом солнце или в перегретой машине. Также владельцам животных советуют не использовать глухие намордники и теплые переноски. У некоторых пород, например, мопсов или шарпеев, могут начаться проблемы с дыханием.

При осмотре животного владельца должно насторожить слишком частое дыхание собаки. Гулять лучше всего рядом с водоемами, обязательно взять для питомца питьевую воду. Если станет заметно, что собаке стало плохо, нужно сразу же обращаться в ветеринарную клинику.