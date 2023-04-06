Подмосковье 06 апреля 2023, 17:28 Подмосковные ветеринары проверили состояние 52 тысяч рыб на заводе в Можайске за сезон

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Редкие виды осетровых рыб разводят в Подмосковье. Дважды в год на можайском предприятии проводят проверку сотрудники Госветслужбы. Особей обследуют на дефекты, повреждения и другие характеристики.

Как рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский, можайский производственно-экспериментальный рыболовный завод разводит калугу, белугу, севрюгу, а также байкальских и амурских осетров. В этом сезоне сотрудники службы проверили 52 тысячи особей.

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«Для сохранения чистопородности видов и определения их способности к воспроизводству, специалисты Госветслужбы Подмосковья совместно с ихтиопатологами предприятия дважды в год проводят проверку», — сказал он.

Специалисты также проверяют глазное дно, длину и вес рыбы, оценивают маточное поголовье и проводят УЗИ для определения стадии созревания икры. Из нее позже получают мальков для выращивания молодняка.

Большую часть рыбы используют для разведения и увеличения популяции, некоторых выпускают в водоемы Подмосковья. Так, в прошлом году в реку Обь выпустили свыше 40 тысяч штук молодой стерляди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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