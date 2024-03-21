Подмосковье 21 марта 2024, 11:02 Подмосковные ветеринары проверили качество мяса в 105 торговых точках в марте Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Месячник контроля качества и безопасности мяса начался в марте в Подмосковье. С начала весны представители Госветслужбы Московской области проверили продукцию в 105 торговых точках. Мониторинг включает в себя контроль оформления сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию через компонент «Меркурий» ФГИС «ВетИС».

«На сегодняшний день министерством совместно с подведомственными учреждениями и администрациями муниципалитетов было осуществлено 78 выездов, в результате которых проверено 105 торговых точек, включая магазины, торговые центры и рынки», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Инспекции выявили нарушения в 28 торговых точках — отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, промышленной упаковки или маркировки продукта.

Ветеринары напоминают, чтобы избежать неприятные последствия, мясо следует покупать только в проверенных местах. При обнаружении некачественной продукции на прилавках необходимо обращаться в Роспотребнадзор Московской области по телефону: 8 (800-10) 0-50-14

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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