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    12 октября 2021, 18:16

    Подмосковные ветеринары привезли 15 наград с выставки «Золотая осень»

    Минсельхоз: ветеринары Подмосковья привезли 15 медалей с выставки «Золотая осень»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ветеринары из Подмосковья привезли пять золотых и 10 серебряных медалей с всероссийской выставки «Золотая осень». Кроме того, им вручили дипломы за разработки и инновационные решения в этой отрасли.

    Подмосковные ветеринары привезли 15 наград с выставки «Золотая осень» | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, на выставке высоко оценили работу ветеринарной службы Подмосковья.

    Это лучший количественный и качественный результат на выставке среди ветеринарных служб России

    Сергей Воскресенский.

    Награды ветеринарам Подмосковья вручили за эффективную борьбу с бешенством животных, ликвидацию очагов оспы коз и овец, лечение рогатого скота от лейкоза.

    Подмосковные ветеринары привезли 15 наград с выставки «Золотая осень» | Изображение 2

    Кроме того, на выставке отметили и внедрение интерактивной карты Подмосковья «Здоровая ферма».

    Ранее стало известно, что животноводы Московской области получили 25 наград на «Золотой осени».