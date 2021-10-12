Подмосковные ветеринары привезли 15 наград с выставки «Золотая осень»

Ветеринары из Подмосковья привезли пять золотых и 10 серебряных медалей с всероссийской выставки «Золотая осень». Кроме того, им вручили дипломы за разработки и инновационные решения в этой отрасли.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, на выставке высоко оценили работу ветеринарной службы Подмосковья. Это лучший количественный и качественный результат на выставке среди ветеринарных служб России Сергей Воскресенский. Награды ветеринарам Подмосковья вручили за эффективную борьбу с бешенством животных, ликвидацию очагов оспы коз и овец, лечение рогатого скота от лейкоза. Кроме того, на выставке отметили и внедрение интерактивной карты Подмосковья «Здоровая ферма». Ранее стало известно, что животноводы Московской области получили 25 наград на «Золотой осени».