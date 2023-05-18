Подмосковье 18 мая 2023, 01:30 Подмосковные ветеринары отработали действия по ликвидации очага ящура крупного рогатого скота Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области провели учения по локализации и ликвидации очага ящура крупного рогатого скота. Мероприятие организовали в Ленинском округе.

«В Московской области количество очагов особоопасных инфекций животных за последние три года снизилось на 75%. Учения позволяют врачам отточить детали, отработать взаимодействие, чтобы при возникновении реального очага заболевания чувствовать себя уверенно и оперативно сработать», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона и руководитель Государственной ветеринарной службы Сергей Воскресенский.

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По легенде, в одном из хозяйств округа начался падеж телят. Ветеринары осмотрели скот, взяли пробы биологического материала. В месте очага провели дезинфекцию. В результате действий специалистов вспышку ящура удалось ликвидировать.

Учения организовали при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. В мероприятии поучаствовали директор департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Мария Новикова, ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени Скрябина Сергей Позябин и директор ФГБУ «Центр ветеринарии» Юрий Барсуков.

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