Подмосковье 04 сентября 2023, 23:26 Подмосковные ветеринары осмотрели 31-летнего циркового медведя Степу Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Специалисты Госветслужбы Московской области провели плановый ветеринарный осмотр циркового медведя Степы. Артисту 31 год, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Плановый осмотр циркового артиста показал, что он находится в хорошей физической форме и прекрасно себя чувствует», — сообщили в ведомстве.

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По данным службы, обычно медведи в дикой природе живут 20-30 лет, а в неволе — 47-50. Забота человека и регулярное посещение ветклиники — одни из главных факторов продолжительности жизни для животного.

Медведь Степа снялся более чем в 30 кинолентах, в том числе в фильмах «Царь», «Край», в эпизоде «Елки-4» и сериале «Воронины».

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