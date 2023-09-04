04 сентября 2023, 23:26
Подмосковные ветеринары осмотрели 31-летнего циркового медведя Степу
Специалисты Госветслужбы Московской области провели плановый ветеринарный осмотр циркового медведя Степы. Артисту 31 год, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Плановый осмотр циркового артиста показал, что он находится в хорошей физической форме и прекрасно себя чувствует», — сообщили в ведомстве.
Реклама
По данным службы, обычно медведи в дикой природе живут 20-30 лет, а в неволе — 47-50. Забота человека и регулярное посещение ветклиники — одни из главных факторов продолжительности жизни для животного.
Медведь Степа снялся более чем в 30 кинолентах, в том числе в фильмах «Царь», «Край», в эпизоде «Елки-4» и сериале «Воронины».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Медведи
Животные
Реклама
Реклама