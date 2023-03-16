Подмосковье 16 марта 2023, 16:48 Подмосковные ветеринары обследовали животных на благотворительной выставке «Хочу домой»

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Специалисты Госветслужбы Московской области обследовали животных на благотворительной выставке «Хочу домой» в Наро-Фоминске. Ветеринары провели осмотры, а также проверили необходимые документы.

«Такие благотворительные акции, когда бездомным кошкам и собакам ищут дом, дают возможность выбрать себе питомца, не выезжая в приюты, за пределы своего города», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Выставка помогла двум собакам и 13 кошкам найти новых хозяев. После завершения мероприятия специалисты дезинфицировали помещение, в котором проходила акция. Также на выставке прошла мини-ярмарка сувениров ручной работы, мастер-классы и уроки доброты от зоозащитников и волонтеров.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с женами военных из Наро-Фоминска реализацию мер соцподдержки. Он пообещал помочь решить проблемы с медициной, отоплением и льготами.

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