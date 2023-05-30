Подмосковье 30 мая 2023, 11:55 Подмосковные ветеринары обследовали новых обитателей «Лосиного острова» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Изъятых у частника в Шаховской лосят осмотрели ветеринары Госветслужбы Подмосковья. Трехнедельных детенышей поместили в национальный парк «Лосиный остров», а в отношении прежнего хозяина возбудили уголовное дело.

«Специалисты провели осмотр животных. Состояние троих лосят удовлетворительное, аппетит хороший. Четвертый детеныш доставлен в ветеринарную станцию для более детального осмотра. Ему сделали рентген, прописали курс лечения», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

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Несколько дней назад лосят забрали из частного центра «Белый лось» в Шаховском округе. Оказалось, что хозяин незаконно забрал детенышей диких животных из леса и привез к себе.

«Прокуратура Шаховского городского округа возбудила уголовное дело в отношении гражданина за незаконное изъятие из природы диких животных. Лосят забрали и перевезли в „Лосиный остров“, где в настоящее время специалистами созданы все необходимые условия для их жизни», — сообщил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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