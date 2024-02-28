Подмосковье 28 февраля 2024, 13:57 Подмосковные ветеринары напомнили школьникам правила обращения с домашними животными Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Ветеринары Московской области провели для школьников «Уроки доброты». Они рассказали, как следует вести себя с бездомными животными, а также напомнили правила ухода за питомцами.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, мероприятия проводят по заявкам учебных учреждений.

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«Занятия проходят в веселой и увлекательной форме, позволяя детям получить практические навыки и полезные знания», — подчеркнул он.

На ветстанциях школьников знакомят с оборудованием и учат осматривать животных. В роли пациентов выступают кролики, морские свинки, черепахи и козы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область — лидер по строительству и обновлению школ.

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