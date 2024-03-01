Подмосковье 01 марта 2024, 14:07 Подмосковные ветеринары напомнили о важности ухода за зубами домашних питомцев Медиасток.рф

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Сотрудники Госветслужбы Подмосковья рассказали владельцам домашних животных о правилах ухода за зубами хвостатых. Регулярная чистка помогает избежать серьезных проблем со здоровьем.

По словам первого заместителя главы Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Воскресенского, из-за отсутствия гигиены рта у питомца могут появиться зубные камни и другие проблемы.

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«Примеры негативных последствий послужил случай с собакой, поступившей в ветлечебницу с симптомами снижения аппетита. Обследование показало наличие зубного камня, гингивита и других проблем, требующих немедленного вмешательства ветеринарного стоматолога», — добавил Сергей Воскресенский.

По словам ветеринаров, важно чистить зубы животного раз в два-три дня с использованием специальных паст и щеток. Важно также ежегодно проходить обследование, которое поможет предотвратить проблемы со здоровьем.

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