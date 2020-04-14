    14 апреля 2020, 17:24

    Подмосковные ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы уже в апреле

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Подмосковные ветераны Великой Отечественной войны получат в апреле от 15 до 25 тысяч рублей. Размер выплат ко Дню Победы в этом году стал больше.
    Подмосковные ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы уже в апреле

    Участникам и инвалидам войны направят по 25  тысяч рублей. Их вдовы, не вступившие в повторный брак, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, люди со знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат от властей по 15  тысяч.

    Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

    В этом году размер выплат увеличен в 2,5 и три раза

    Ирина Фаевская.

    Такая материальная помощь Подмосковья будет дополнением к федеральной, размер которой составляет 75 тысяч рублей.

    Эти средства получают участники и инвалиды войны, семьи погибших, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и люди со знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

    По 50 тысяч рублей правительство России ежегодно направляет труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.

    Сегодня в Подмосковье проживают больше 64 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них свыше 3,5 тысячи — это непосредственно участники боевых действий и инвалиды.

    В этом году российское правительство выделило 60 миллиардов рублей на выплаты к 75-летию Победы.