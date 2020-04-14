Подмосковные ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы уже в апреле

Участникам и инвалидам войны направят по 25 тысяч рублей. Их вдовы, не вступившие в повторный брак, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, люди со знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат от властей по 15 тысяч.

Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В этом году размер выплат увеличен в 2,5 и три раза Ирина Фаевская.

Такая материальная помощь Подмосковья будет дополнением к федеральной, размер которой составляет 75 тысяч рублей.

Эти средства получают участники и инвалиды войны, семьи погибших, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и люди со знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 50 тысяч рублей правительство России ежегодно направляет труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.

Сегодня в Подмосковье проживают больше 64 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них свыше 3,5 тысячи — это непосредственно участники боевых действий и инвалиды.

В этом году российское правительство выделило 60 миллиардов рублей на выплаты к 75-летию Победы.