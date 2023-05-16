Подмосковье 16 мая 2023, 03:20 Подмосковные велосипедисты завоевали 4 медали на международных соревнованиях ГБУ МО «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» и ГБУ МО «Училище олимпийского резерва № 1»

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Спортсмены из Московской области завоевали три серебряных и одну бронзовую награду международного турнира по велоспорту-маутинбайк. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Два вторых места заняла ученица регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и подмосковного училища олимпийского резерва № 1 Александра Ушакова. Она выступала в дисциплинах «кросс-кантри — короткий круг» и «кросс-кантри».

Среди юниорок 17-18 лет в дисциплине «кросс-кантри» второе место заняла воспитанница «Спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту» Московской области Арина Панина. Также в аналогичной дисциплине среди юношей того же возраста бронзу завоевал Роман Северов.

Соревнования в деревне Юкки Ленинградской области проходили с 4 по 8 мая и с 11 по 15 мая. Их посвятили памяти старшего тренера сборной России по маутинбайку Игорю Герасимову.

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