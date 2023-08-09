Подмосковье 09 августа 2023, 04:00 Подмосковные велосипедисты получили 3 медали на международном и всероссийском турнирах по маунтинбайку Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Спортсмены из Московской области завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международных и всероссийских соревнованиях по велоспорту — маунтинбайку. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Александра Ушакова заняла второе место в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг» на международном турнире. В этой же дисциплине среди девушек 13-14 лет на всероссийском уровне третьей стала Мирослава Белова. Ульяна Медина заняла с соревнованиях пятое место.

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«Среди юношей 13-14 лет лучшим из подмосковных спортсменов был Алексей Гиманов, занявший пятое место всероссийского турнира, уступив обладателю бронзовой награды менее 30 секунд», — уточнили в ведомстве.

Также на международных выступлениях в «кросс-кантри» среди юниорок 17-18 лет бронзу завоевала Арина Панина. В этой же гонке пятой финишировала Ангелина Судакова.

Турниры прошли в Ижевске с 4 по 6 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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