Подмосковные управляющие компании решили 82 тысячи проблем жителей с начала года

В этом году управляющие компании Московской области уже решили более 82 тысяч жилищно-коммунальных проблем жителей. Это количество больше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции.

Исполнение всех заявок жителей, которые внесли в региональную Единую диспетчерскую службу, круглосуточно отслеживается в Центре управления регионом.

«Губернатор Московской области в своем ежегодном обращении поставил задачу: управляющие организации должны максимально эффективно работать на своих жильцов, тех, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги. ЕДС и ЦУР ¬– инструменты достижения этой цели. Органы местного самоуправления и государственной власти получают актуальную и полную информацию о ситуации в ЖКХ региона, что позволяет предотвращать возможные нештатные ситуации и чрезвычайные происшествия», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Среди самых популярных вопросов жителей: уборка подъездов, ремонт входных дверей, освещение подъездов и входных групп, ремонт лифтов, окраска стен и потолков в подъезде.

Управляющая компания должна выполнить заявку жителя точно в установленный срок. Для каждого вида работ он разный — от нескольких часов до месяца.

После выполнения работ, УК должна опубликовать отчет, а заявитель имеет право не согласовать его. Тогда заявке присваивают статус «Требуется доработка», и управляющая организация должна устранить все имеющиеся у жителей замечания.