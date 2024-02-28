28 февраля 2024, 09:22
Подмосковные управляющие компании подвели итоги зимнего сезона по уборке в подъездах
За три зимних месяца коммунальные службы убрали 5,5 тысячи подъездов. Больше всего работ провели в Подольске, Чехове и Люберцах.
Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, поддержание чистоты в домах позволяет создать комфортные условия для жителей.
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За зиму управляющие компании убрали 514 подъездов в Подольске, по 439 – в Чехове и Люберцах, 397 – в Балашихе и 326 – в Красногорске.
Сообщить о некачественной уборке жители могут через портал ЕДС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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