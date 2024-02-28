28 февраля 2024, 16:24
Подмосковные управляющие компании дополнительно отработали почти 60 задач по ремонту газопроводов зимой
Управляющие компании Подмосковья отработали 57 заявок на ремонты газопроводов в многоквартирных домах с начала зимы. Об этом сообщили в ГУСТ Московской области.
Газовое оборудование входит в состав общедомового имущества. Это трубопроводы, устройства и счетчики до запорного крана, идущего к оборудованию внутри квартиры. За состоянием элементов следят управляющие компании.
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С начала зимы подмосковные УК отработали 30 заявок на устранение коррозии газопроводов, и еще 27 задач — по ремонту креплений газопровода.
Например, «УК Подольск» отремонтировала крепления газопровода в доме № 22/49 по улице Советской и устранила коррозию на газопроводе в доме № 1А на Октябрьском проспекте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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