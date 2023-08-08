Подмосковье 08 августа 2023, 17:32 Подмосковные управдомы помогли выявить более тысячи дефектов в наведении порядка с начала лета ГУСТ МО

Читать 360tv в

Управдомы помогли выявить свыше тысячи замечаний в содержании территории в Подмосковье с начала лета. Они следят за порядком, проводят собрания собственников и согласовывают улучшения пространства для жильцов.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий Подмосковья, больше всего нарушений выявили в июле. Это 724 дефекта.

Реклама

«С начала лета управдомы выявили уже 1007 замечаний в содержании территорий, все зафиксированы в приложении „Проверки Подмосковья“. Качественное взаимодействие этим летом демонстрируют в Королеве: устранено 92% от выявленных. Лосино-Петровский — 93%, Истра — 96%, Солнечногорск — 100% дефектов исправлено», — сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Больше всего нарушений обнаружили в Волоколамске. Это 622 замечания, часть из которых еще отрабатываются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».