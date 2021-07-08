Подмосковные дороги стали поливать водой из-за жары

Свыше 300 специальных машин начали поливать дороги Подмосковья водой из-за жары. Температура выросла до +30–33 градусов.

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он добавил, что полив и мойку проводят с 11:00 до 16:00, чтобы не мешать водителям.

Аэрацию воздуха проводят при температуре воздуха выше +30 градусов. Она позволяет снизить температуру асфальта, тем самым избежав его пластической деформации Алексей Гержик.

Работу выполняют в 62 городских округах. Например, сегодня в Московской области польют более семи тысяч километров.

«Аэрация способствует устранению пыли, улучшает санитарное состояние дорог», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

В ближайшие дни регион ждут высокие температуры. Жителей предупредили о том, что жара может обострить хронические болезни и вызвать сильные головные боли. Их призвали быть аккуратными и при необходимости не садиться за руль.