Подмосковные УК вернули жителям миллион рублей за 3 месяца

После перерасчета платежей в управляющих компаниях Подмосковья жителям вернули более миллиона рублей с января. Большая часть коснулась отопления и горячей воды.

Перерасчеты сделали по предприсаниям Госжилинспекции. По просьбам жителей выполнили уже 312 проверок документов.

Составили 143 предписания о перерасчетах. Преимущественно они связаны с отоплением и горячим водоснабжением. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

В соответствии с пунктом 31 правил оказания коммунальных услуг, исполнитель, к которому относится управляющая организация, обязан при обращении жителя произвести проверку правильности размера начисленной платы Ольга Федина.

В результате проверки сотрудники обязаны выдать документы, содержащие уже правильно начисленные платежи. Также при желании жители могут взять заверенные бумаги с подписью и печатью руководителя.

Если организации отказываются предоставлять информацию или не согласны с ней, необходимо направить официальное обращение в Госжилинспекцию для проверки.

Сделать это можно одним из трех способов: через портал ГИС ЖКХ (при условии регистрации на сайте госуслуг), через форму обратной связи на сайте с обязательной регистрацией в ЕСИА или «Почтой России» по адресу: Одинцовский округ, д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом № 1А.