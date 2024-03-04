Подмосковье 04 марта 2024, 17:58 Подмосковные УК решили более 80 проблем с работой инженерного оборудования в подвалах за зиму ГУСТ МО

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Управляющие компании Подмосковья отработали 81 задание по устранению шума от инженерного оборудования в подвалах за зиму. На дискомфорт чаще всего жаловались жители первых этажей.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, жильцы сообщали от шума, исходящего от насосов водоснабжения. Избежать его помогает регулярная проверка техники. Если жители сообщили о такой проблеме, то управляющая компания должна установить причину, провести ремонт и обеспечить звукоизоляцию.

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Сообщить о коммунальных проблемах жители могут через портал ЕДС.

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