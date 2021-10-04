Подмосковные УК решили более 237 тысяч проблем в сфере ЖКХ с начала года

С начала года управляющие компании Московской области решили более 237 тысяч проблем в сфере ЖКХ. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции региона.

Жители Подмосковья могут сообщить о проблемах в сфере ЖКХ в единую диспетчерскую службу региона. Все вопросы, поступающие туда, решают управляющие компании. С начала года они решили более 237 тысяч проблем, о которых заявили собственники жилья.

«Этот показатель на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она уточнила, что ведомство регулярно контролирует работу управляющих организаций по выполнению заявок из единой диспетчерской службы.

Чаще всего жители обращаются с вопросами по уборке подъездов, ремонту входных дверей, освещению подъездов, окраске и штукатурке стен и потолков, а также по ремонту лифтов.

Округами, где управляющие компании решили больше всего проблем, стали Балашиха, Химки, Красногорск, Реутов, Одинцово, Люберцы.

«Все категории из проблемного топа находятся на особом контроле Госжилинспекции. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления», — отметила Федина.

Она подчеркнула, что надзорное ведомство уделяет особое внимание вопросам по ремонту лифтов. Потому что ненормативное состояние оборудования может привести к авариям.