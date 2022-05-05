Подмосковные УК получили штрафы на 2 млн рублей за нарушения по газовым сетям

Инспекторы оштрафовали управляющие компании более чем на два миллиона рублей за нарушения в содержании газовых сетей подмосковных многоквартирных домов. С начала года оформили 135 протоколов.

Как подчеркнула руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, штрафы выписали за нарушения ремонта, срока или качества обслуживания газовых сетей.

При этом 81 штраф — на основании поручений прокуратуры. В общей сложности организации отдали 2,030 миллиона рублей.

Все, что связано с эксплуатацией газового оборудования в домах, — в зонах особого внимания Ольга Федина.

Она уточнила, что штрафы получили специализированные, ресурсоснабжающие и управляющие компании 16 округов Подмосковья. Среди них Мытищи, Клин, Шаховская, Коломна, Королев, Домодедово, Щелково, Красногорск, Серпухов, Руза и не только.

«Поскольку речь идет о безопасности жизни и здоровья людей, прошу все управляющие компании с особой ответственностью отнестись к обязанностям по содержанию сетей», — пояснила Федина.

Она добавила, что собственникам необходимо ответственно отнестись к заключению договоров на обслуживание газовой техники в квартирах.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье усилили установку датчиков утечки газа.